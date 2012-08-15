В макеевской шахте обнаружено тело второго пропавшего горняка

{1-} В среду, 15 августа, утром было обнаружено тело второго горняка, погибшего вовремя аварии на на шахте «Советская» ГП «Укршахтгидрозащита» (Макеевка Донецкой области).

Тело было найдено в 8.20 горняка и уже поднято на поверхность, сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что 14 августа в 23.45 было обнаружено тело первого пропавшего накануне горняка.

ЧП произошло во вторник, около 14.35, когда на шахте «Советская» во время спуска с восьмого на девятый горизонт лифт, в котором находилось пять человек, опустился в зумпф (отстойник для сбора грунтовых вод или гидросмеси в шахте) главного ствола. Троим рабочим удалось выбраться из лифта, судьба двух человек оставалась неизвестной.

В шахте работают 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

фото: rbc.ua

Новости по теме:

В Макеевке в шахте обнаружено тело пропавшего горняка

На Донбассе 12-летний ребенок упал в заброшенную шахту

В макеевской копанке погибли двое горняков

На Донбассе в шахте завалило двоих горняков

В Сеть попало видео шахтеров, которые пьют и курят в забое