В Крыму автобус на большой скорости вылетел с трассы в овраг

{1-} Утром в среду, 15 августа, в Крыму микроавтобус «Рута», совершавший внутригородской рейс в Керчи, вылетел с проезжей части и упал в овраг. Автобус следовал по маршруту № 5 в районе «Верхний Солнечный», сообщают «Аргументы недели – Крым».



По словам очевидцев, водитель микроавтобуса двигался на высокой скорости и когда пошел на обгон, не справился с управлением. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где колесом зацепил бордюр. После этого автобус полетел в овраг.



На момент аварии в маршрутке было более десяти человек — все они находились на пассажирских местах, стоя никто не ехал. Никто из них не получил серьезных травм – «скорая» даже не выезжала на место аварии, поскольку вызов не поступал.



«Вызов не поступал. Видимо, пассажиры самостоятельно покинули маршрутку, и покинули место аварии, не прибегая к помощи врачей, — рассказали в «скорой».



На месте происшествия с утра работают ГАИ.

Ранее Главред также сообщал, что 22-летняя девушка погибла, еще два человека пострадали в результате ДТП в Крыму с участием микроавтобуса "Мерседес Вито" и автобуса "Неоплан", в котором ехали 45 пассажиров. ДТП произошло 12 августа в 14.44 на трассе "Судак - Грушевка".

66-летний водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", житель Харьковской области, который направлялся в г. Судак, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом "Неоплан" в салоне которого находились 45 человек.

Фото: an.crimea.ua

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