Гимн Украины перед матчем с Чехией исполнит фартовая «Піккардійська терція»

15 августа вокальная формация «Піккардійська терція» исполнит Гимн Украины перед товарищеским матчем между национальными сборными Украины и Чехии, который начнется на «Арене Львов» в 21.00.

«Как бы пафосно это ни звучало, но публичное выполнение Гимна – высокая миссия. По крайней мере, для нашего коллектива», – заявил участник «пиккардиец» Ярослав Нудик изданию Zaxid.net

«Мы – патриоты Украины, и к исполнению Гимна подходим с особенным трепетом. Федерация футбола Украины неоднократно приглашала нас петь национальный Гимн перед матчами нашей сборной. Для нас – это большая честь. Тем более, что украинские футболисты считают нас для себя фартовыми», - подчеркнул Нудик.

Издание наповнило, что после патриотического заряда от «Терції» наши футболисты побеждали в матчах со сборными Польши, Беларуси, Армении. Лишь однажды «пиккардийцы» не подтвердили свою фартовость для национальной сборной – в 2007 году в игре с итальянцами наша команда уступила соперникам со счетом 1:2.

В целом честь исполнять гимн перед футбольными матчами выпадала «пиккардийцам» уже около десяти раз, сообщила пресс-менеджер вокальной формации Галина Гузьо.

видео: youtube.com

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