Анонс матча сборных Украины и Чехии

15 августа 2012, 16:20

{1-} Сегодня, 15 августа, во Львове состоится товарищеский матч сборных Украины и Чехии.

Встреча начнется в 21:00 на «Львов-Арене», судить поединок будет рефери из Сербии Данило Гружич, передает football.ua.

Прямая трансляция – на телеканале «Интер».

Сборная Украины собралась для товарищеского матча впервые после Евро-2012. Ироки собрались 13 августа и переместились во Львов, поэтому даже полного дня работы у тренерского штаба не было.

В составе нашей команды уже не выступают ее постоянные игроки на протяжении многих лет: Андрей Шевченко и Андрей Воронин. По-прежнему травмирован Александр Шовковский, а Дмитрия Чигринского вызывать пока рискованно, учитывая его недавние травмы.

Также нет в составе Александра Алиева и Артема Милевского – несколько недель назад, когда Олег Блохин называл составы, они были глубокими резервистами «Динамо».

 В связи с такими потерями у Блохина слишком небольшой выбор в атаке – игроков этого амплуа всего три. С Евгением Селезневым у тренера была перепалка в СМИ, Марко Девич только начал адаптироваться к новой команде, а Роман Зозуля стал открытием сезона, хотя до того играл не слишком уверенно. Поэтому вполне вероятной будет ставка тренера на схему с одним форвардом и тремя центральными хавбеками.

Напомним, на Евро-2012 на острие атаки всегда был один игрок, а один номинальный нападающий действовал глубже. Возможно, на эту роль подойдет Безус, но в начале сезона он, за редким исключением, не впечатляет.

Наверняка, в стартовом составе сыграет пропустивший Евро-2012 голкипер московского «Спартака» Андрей Дикань, на правом фланге будет наигрываться Бутко после неудач Гусева, слева может выйти Шевчук.

Есть выбор в центре обороны и середине поля, где Блохин часто удивляет своими решениями.

Сборная Чехии приехала в Украину не самым сильным своим составом. Завершил выступления в сборной Барош, из-за травм оказались вне состава Плашил и Росицки. То есть, с линией обороны никаких изменений не должно произойти, а вот в атаке могут быть самые различные варианты.

На практике там выбор не слишком большой (а тут еще и Пекхарт сломал палец на руке). Основной состав своей команды Михали Билек уже назвал.

Сборная Украины (ориентировочный состав): Дикань – Бутко, Хачериди, Ракицкий, Селин – Тимощук, Ротань – Ярмоленко, Девич, Коноплянка – Зозуля

Сборная Чехии: Чех – Селасси, Сивок, Кадлец, Лимбрески – Хюбшман – Дарида, Йирачек, Коларж, Пиларж – Лафата

Не сыграют: Росицки, Плашил (оба - Чехия)

Предматчевые заявления:

Олег Блохин, главный тренер сборной Украины: «Есть некоторые проблемы, ребята уставшие — многие принимали участие в матчах за свои команды в минувшие выходные. Надо оценить еще и психологическое состояние футболистов. Я бы с радостью назвал стартовый состав на игру, но пока сам не знаю, кто выйдет на поле».

Михал Билек, главный тренер сборной Чехии: «Каждый игрок знает, что это не просто очередной матч, а важный этап подготовки для достижения нашей цели – попадания на чемпионат мира в Бразилию».

Фото: ffu.org.ua

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