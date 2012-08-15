Норвегия подала протест на результаты Олимпиады 1904 года

Норвежские историки Том Шанке и Арильд Гьерде обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой пересмотреть гражданство двух борцов, выигравших золото на Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе.

Об этом сообщает The Local.

На Олимпиаде в Сент-Луисе в борцовском турнире участвовали 42 спортсмена, и, согласно общепринятой версии, все они представляли США. Многие европейские атлеты не сумели приехать на Игры из-за дороговизны билетов и прочих расходов.

В весовой категории до 71,7 килограмма олимпийским чемпионом стал Чарльз Эриксен, в весе свыше 71,7 килограмма – Бернхафф Хансен.

Норвежские историки сообщили, что в их распоряжении оказались документы, согласно которым оба борца на момент Игр не имели американского гражданства. Эриксен и Хансен эмигрировали в США из Норвегии, поэтому их золотые медали должны быть записаны на счет именно этой страны.

Если МОК согласится с доводами ученых, то Эриксен и Хансен станут первыми олимпийскими чемпионами в истории Норвегии.

На данный момент считается, что первые золотые медали норвежские спортсмены завоевали на Играх 1908 года в Лондоне. Всего на счету норвежских атлетов 55 наград высшего достоинства на летних Олимпиадах.

Фото: The Local

Новости по теме:

Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед

За 20 медалей украинским олимпийцам заплатят 13 миллионов

Боксер Александр Усик принес Украине золото Олимпиады-2012

Олимпиада-2012. Новые подробности скандала вокруг украинца