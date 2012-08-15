В Севастополе дети до смерти забили маленькую девочку

{1-} В Севастополе местная милиция расследует убийство 4-летней девочки, на теле которой были многочисленные ссадины, синяки на лице и туловище.

По данным судебно-медицинской экспертизы, причина смерти пострадавшей – закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к отеку головного мозга, передает «Сегодня».

По данным пресс-службы МВД в Севастополе, сообщение о найденном трупе девочки поступило в дежурную часть милиции от врача «скорой помощи».

Медики сообщили, что приехали по вызову в одну из квартир города, и пытались спасти жизнь ребенку. Однако все усилия врачей не принесли результата, и девочка умерла.

Сотрудники милиции установили, что мать ребенка уехала на заработки в Чехию, а свою четырехлетнюю дочку оставила у знакомой. В квартире проживали пятеро малолетних детей хозяйки в возрасте от 1 года до 11 лет.

Между детьми часто возникали конфликты, и хозяйские дети периодически избивали девочку.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Следователи при участии психолога и педагога установили круг людей, причастных к нанесению телесных повреждений девочке, установлен также факт насилия детей хозяйки над погибшей девочкой.

Фото: 24open.ru

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