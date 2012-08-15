Украине могут отдать бронзу Олимпиады-2012

{1-} Женской сборной Украины, которая в эстафете 4х100 метров на Олимпиаде в Лондоне заняла четвертое место, могут присудить бронзовые медали.

По словам вице-президента Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Владимира Куликова, допинг-тест одной из участниц женской сборной США, которая взяла золото в эстафете, был положительным, передает «Корреспондент».

«Американская спортсменка, принимавшая участие в той эстафете, была уличена в применении запрещенных препаратов. И сейчас на уровне Международного олимпийского комитета решается вопрос о том, чтобы лишить сборную США золотой медали», - заявил Куликов.

Напомним, в финальном забеге в составе сборной США бежали Диди Троттер, Эллисон Феликс, Франсена Маккорори и Саня Ричардс-Росс, в первом раунде – Кешиа Бейкер, Франсена Маккорори, Даймонд Диксон и Диди Троттер.

Второе место в эстафете заняла сборная России, третье – Ямайка, четвертое – Украина (Наталья Пигида, Алина Логвиненко, Ольга Земляк, Анна Ярощук).

Также напомним, что золота Олимпиады-2012 уже лишилась толкательница ядра из Беларуси Надежда Остапчук.

Фото: london2012.com

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