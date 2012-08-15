Спасая женщину, в Крыму утонули двое мужчин, а спасенная сбежала

{1-} В Черноморском районе Крыма двое мужчин утонули на глазах у своих родных, спасая женщину, которая решила искупаться в шторм.

Спасенная ими женщина после происшествия села в машину и уехала, сообщает пресс-служба МЧС.

«14 августа в 16:55 в МЧС Черноморского района поступило сообщение о том, что в море в районе урочища «Беляус», недалеко от села Знаменское пропали два человека. К месту происшествия была направлена мобильно-оперативная группа МЧС Черноморского района», – говорится в сообщении.

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Спасатели установили, что в неприспособленном для купания месте, на расстоянии примерно 200 метров от берега, женщина, не рассчитав сил в шторм, начал тонуть.

«Недалеко от берега отдыхали с палатками две семьи из Кировограда, мужчины бросились на помощь. На глазах у своих жен и детей они спасли утопающую, но сами до берега не доплыли и ушли под воду», – добавили в МЧС.

Примечательно, что женщина, оказавшись на берегу, села в автомобиль и уехала с места происшествия.

Спасатели достали из моря на берег труп мужчины 1972 года рождения, поиски второго (1976 года рождения) продолжаются. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

фото: analytic-info.net

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