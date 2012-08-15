На твиттер марсохода Curiosity подписались миллион человек

{1-} На микроблог @MarsCuriosity, который ведется от лица марсохода Curiosity, подписалось более миллиона пользователей.

В настоящий момент число подписчиков превысило миллион и две тысячи аккаунтов, передает Lenta.ru.

В твиттере сотрудники NASA публикуют новости, связанные с марсоходом, отчитываются о работе его систем и выкладывают фотографии, полученные с Марса.

Всего за время существования аккаунта в нем было опубликовано более 1200 сообщений.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Curiosity сел на Марс 6 августа 2012 года.

За этот день, отмечается на сайте сервиса статистики TwitterCounter, число подписчиков микроблога выросло на 500 тысяч: со 192 тысяч до 704 тысяч пользователей.

Сообщение об успешной посадке на Марс прочитали более 70 тысяч раз, а записи с первыми фотографиями с Красной планеты набирали по несколько десятков тысяч комментариев.

Для сравнения, на микроблог Барака Обамы подписано 18 миллионов пользователей, а на твиттер российского премьера Дмитрия Медведева – почти 1 миллион и 400 тысяч.

Миллион подписчиков Медведев набрал за полтора года.

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