Моральный ущерб от концерта Мадонны в России оценили в 333 миллиона

{1-} С американской певицы Мадонны и организаторов ее концерта в Санкт-Петербурге активисты Профсоюза граждан России и ряда других общественных организаций через суд намерены взыскать 333 миллионов рублей (около 10 миллионов долларов – прим.ред.).

Об этом сообщает «Интерфакс».

«17 августа инициативная группа граждан, в состав которой входят члены Профсоюза граждан России, партии Новая Великая Россия, движения Народный собор и другие, подаст исковое заявление в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Мы требуем от певицы Луизы Чикконе и организаторов концерта компенсации морального вреда в размере 333 000 000 рублей», - заявила представитель Профсоюза граждан России.

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К исковому заявлению будут приложены видеозаписи, где видно как Мадонна топчет православный крест и просит поднять руки с розовыми браслетами.

«Она оскорбила чувства верующих, пропагандировала гомосексуализм, тогда как на концерте были дети, а это запрещено в Санкт-Петербурге. Нам, жителям культурной столицы, был нанесен колоссальный моральный вред», - подчеркнула Дедова.

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Напомним, на прошлой неделе активисты общественной организации Петербурга Родительский контроль подали в полицию заявление с требованием привлечь Мадонну за нарушение закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

В числе инициаторов наказания певицы – автор резонансного законопроекта, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

В свою очередь, представители организатора концерта в Петербурге собираются обратиться в суд на авторов закона о запрете гей-пропаганды, если те заявят о нарушениях во время шоу.

«Аудио-, видео- и фотосъемка на концерте запрещена. Зрители были проинформированы об этом за несколько часов до концерта в информационном ролике в СКК. Кроме того, съемка несовершеннолетних детей запрещена без разрешения родителей», - заявил представитель организатора концерта, корпорации PMI.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на концерте в Москве, в преддверии которого противники Мадонны провели шествие, певица исполнила одну из песен с надписью Pussy Riot на спине, а в Санкт-Петербурге поддержала геев и лесбиянок, призвав россиян к терпимости и уважению.

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