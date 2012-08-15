Дебют Капелло в России: ничья с Кот-д'Ивуаром

{1-} Сборная России по футболу 15 августа сыграла вничью товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром.

Дебютный поединок для главного тренера россиян, знаменитого итальянского специалиста Фабио Капелло, закончился со счетом 1:1, передает Lenta.ru.

У хозяев отличился Алан Дзагоев, у гостей – Макс Градель. Оба гола были забиты во втором тайме.

УЕФА назвала тройку лучших футболистов Европы

Алан Дзагоев отличился на 55 минуте ударом со штрафного, а Макс Градель – на 77-й после удара головой. При этом сначала Градель попал в крестовину, а потом уже добил мяч в пустые ворота.

В целом игра была равной – в первом тайме преимуществом владела сборная России, во втором чуть активнее была африканская команда.

Отметим, что в игре с Кот-д'Ивуаром травму получил защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков, который вынужден был покинуть поле уже на 28-й минуте – комментаторы телеканала «Россия-1» сообщили, что врачи подозревают у футболиста сотрясение мозга.

Лучший игрок Евро-2012 наконец-то женился

Следующий поединок сборная России проведет уже в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу – 2014.

Соперником россиян станет команда Северной Ирландии.

Россия - Кот д'Ивуар 1:1

Голы: Дзагоев, 55 - Градель, 77

Россия: Акинфеев (Малафеев, 58), Анюков (Логашов, 30), Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Денисов, Глушаков, Дзагоев (Аршавин, 58), Файзулин, Быстров (Самедов, 74), Павлюченко (Кокорин, 46)

Кот д'Ивуар: Йебоа, Бамба, К. Туре, Тьене, Эбуэ (Госсо, 84), Градель, Зокора, Разак (Я Конан, 69), Яя Туре (Сагбо, 90+2), Кейта, Дрогба

Предупреждения: Глушаков - Зокора

Фото: rfs.ru

Новости по теме:

Гимн Украины перед товарищеским матчем с Чехией исполнит фартовая «Піккардійська терція»

Эксперты уверены в победе сборной Украины над чехами

Тренер Чехии назвал сборную Украины трудным соперником

Тренер Чехии: мы показали совершенно другую игру, чем с Россией