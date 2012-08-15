Андрей Воронин во Львове простился со сборной Украины

{1-} Перед стартом товарищеского матча с командой Чехии во Львове Андрей Воронин в последний раз вышел на поле в футболке национальной сборной Украины.
Футболист нанес символический удар по мячу и под аплодисменты болельщиков покинул поле, передает sport.ua.
Покинув кромку поля, Воронин тепло обнялся с тренером команды Олегом Блохиным и сел на скамейку запасных.
Отметим, что форвард в заявке на матч не числился.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, сегодня, 15 августа на «Львов-Арене» состоялся первый товарищеский матч сборных Украины и Чехии после Евро-2012.
Фото: sport.ua
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