Сборные Украины и Чехии сыграли вничью

{1-} Первый матч сборной Украины после Евро-2012 - с командой Чехии - закончился нулевой ничьей.
Напомним, матч проходил на "Арене-Львов", полностью заполненной украинскими болельщиками.
Сборная Украины всю игру доминировала на поле, однако реализовать свое преимущество так и не смогла, несмотря на множество голевых моментов.
А на 90-й минуте наша команда могла пропустить гол от Томаша Сивока, который пробивал головой впритирку с правой штангой.
Несмотря на ничью, украинцы оставили о себе приятное впечатление, продемонстрировав командную игру и умение быстро переходить от обороны в атаку.
В пользу Украины говорит и статистика – 15 ударов против 6 ударов чехов.
Напомним, следующий свой матч сборная Украины проведет против сборной Англии 11 сентября.
Украина - Чехия 0:0
Украина: Пятов - Бутко, Хачериди, Ракицкий, Селин - Гармаш (Безус, 72), Тимощук (Ротань, 46), Коноплянка (Гусев, 46), Девич (Степаненко, 71) - Зозуля, Селезнев (Ярмоленко, 46)
Тренер: Олег Блохин
Чехия: Чех - Селассие (Райторал, 78), Кадлец, Сивок, Лимберски, Пиларж (Резак, 65), Хюбшман, Коларж (Петржела, 46), Йирачек (Хушбауер, 84), Лафата (Пекхарт, 57), Дарида (Сухи, 87)
Тренер: Михал Билек
Предупреждения: Хачериди (42); Зозуля (52) - Йирачек (61); Лимберски (68)
Новости по теме:
Эксперты уверены в победе сборной Украины над чехами
Андрей Воронин во Львове простился со сборной Украины