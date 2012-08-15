Сборные Украины и Чехии сыграли вничью

{1-} Первый матч сборной Украины после Евро-2012 - с командой Чехии - закончился нулевой ничьей.

Напомним, матч проходил на "Арене-Львов", полностью заполненной украинскими болельщиками.

Сборная Украины всю игру доминировала на поле, однако реализовать свое преимущество так и не смогла, несмотря на множество голевых моментов.

А на 90-й минуте наша команда могла пропустить гол от Томаша Сивока, который пробивал головой впритирку с правой штангой.

Несмотря на ничью, украинцы оставили о себе приятное впечатление, продемонстрировав командную игру и умение быстро переходить от обороны в атаку.

В пользу Украины говорит и статистика – 15 ударов против 6 ударов чехов.

Напомним, следующий свой матч сборная Украины проведет против сборной Англии 11 сентября.

Украина - Чехия 0:0

Украина: Пятов - Бутко, Хачериди, Ракицкий, Селин - Гармаш (Безус, 72), Тимощук (Ротань, 46), Коноплянка (Гусев, 46), Девич (Степаненко, 71) - Зозуля, Селезнев (Ярмоленко, 46)

Тренер: Олег Блохин

Чехия: Чех - Селассие (Райторал, 78), Кадлец, Сивок, Лимберски, Пиларж (Резак, 65), Хюбшман, Коларж (Петржела, 46), Йирачек (Хушбауер, 84), Лафата (Пекхарт, 57), Дарида (Сухи, 87)

Тренер: Михал Билек

Предупреждения: Хачериди (42); Зозуля (52) - Йирачек (61); Лимберски (68)

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