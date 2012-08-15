Facebook заподозрили в нарушении приватности

{1-}Власти Германии возобновили расследование против крупнейшей в мире соцсети Facebook, обвиняя ее в создании крупной базы данных фотографий пользователей без их согласия для обеспечения работы своей технологии распознавания лиц, сообщает The New York Times.

Расследование, которое началось в июне 2011 года, было год спустя приостановлено, заявил Йоханнес Каспар, представитель ведомства, обеспечивающего защиту информации. Однако, по его словам, после неудачных попыток убедить Facebook внести изменения в политику соблюдения приватности данных пользователей, расследование было решено возобновить, сообщает РИА Новости.

«Мы несколько раз встречались с представителями Facebook, однако они отказывались сотрудничать с нами по этому вопросу», — заявил Каспар. Регуляторы рынка требуют от Facebook уничтожить базу данных фотографий пользователей, собранную в Германии, и внести изменения в настройки сайта, чтобы получение согласия на использование личных фотографий для работы технологии распознавания лиц стало обязательным.

Функция распознавания лиц на Facebook, запущенная в большинстве стран в июне 2011 года, призвана упростить процесс добавления меток к загружаемым на сервис фотографиям. Пользователю не нужно отмечать друзей вручную на каждом изображении — сервис делает это самостоятельно, а пользователю остается только подтвердить выбор.

Подобное нововведение вызвало неоднозначную реакцию у властей стран Евросоюза, где по закону компания должна получить согласие человека на использование его личной информации.

Facebook признала, что компания действительно собирает биометрические данные пользователей, однако заявляет, что подобная практика легальна в Ирландии, где находится европейская штаб-квартира соцсети, и отрицает нарушение законов ЕС. По результатам переговоров с властями Ирландии, Facebook согласилась детально объяснить европейским пользователям принципы действия технологии распознавания лиц.

По словам Каспара, он планирует завершить расследование в ближайшее время и направить Facebook формальное требование уничтожить базу данных. По данным NYT, в случае отказа он может оштрафовать соцсеть на 25 тысяч евро. Кроме того, он может подать иск и попытаться в судебном порядке вынудить Facebook внести изменения в работу сервиса в Германии.

Напомним, что в июне текущего года Facebook договорилась о покупке сервиса по распознаванию лиц на фотографиях Face.com. Однако технологии этого сервиса в расследовании властей Германии пока не упоминаются.

Германия уже не впервые предъявляет претензии к Facebook из-за принципов использования данных пользователей. В марте текущего года суд Германии постановил, что соцсеть не информирует должным образом своих пользователей о том, как она распоряжается импортируемыми из других ресурсов электронными адресами их друзей.

Число пользователей крупнейшей в мире соцсети Facebookпревышает 955 миллионов.

Фото raskrutka.com.ua

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