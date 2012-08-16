Индия готовится к полету на Марс

{1-}Премьер-министр Индии Манмохан Сингх подтвердил планы по запуску высокотехнологичной космической миссии на Марс.

По его словам, одиссея на "красную планету" "будет огромным шагом для нас в области науки и техники". Проект оценивается в $82 млн.

Между тем индийцы критикуют желание властей отправить на Марс орбитальную станцию. Это связано с тем, что недавно север Индии пострадал от отключения электричества. По мнению граждан, власти должны сосредоточиться на развитии инфраструктуры, а не на полете на Марс, передает "Взгляд".

Сингх признался, что разочарован экономическим ростом в прошлом финансовом году (6,5%), а также заявил, что рост экономики, инвестиций, создание рабочих мест, а также энергетика являются ключевыми вопросами. "Наша следующая цель — в ближайшие пять лет обеспечить электроэнергией каждую семью", — отметил премьер.

Он заявил также, что неспособность ускорить экономический рост страны может негативно отразиться на национальной безопасности. В речи, приуроченной к Дню независимости страны, премьер отметил, что слабый рост экономики обусловлен нехваткой политического консенсуса. В некоторых частях страны, в частности, в штате Манипур на северо-востоке страны усиливается активность сепаратистов.

Фото wikipedia.org

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