Блохин доволен игрой с чехами: сборная есть и без Шевченко

{1-}
Национальная сборная Украины по футболу в товарищеском матче с Чехией (0:0) доказала, что способна показывать хорошую игру даже после ухода Андрея Шевченко и Андрея Воронина.
Об этом главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин заявил на послематчевой пресс-конференции во Львове 15 августа, сообщает телеканал "Футбол".
"Нам есть над чем работать. Я удовлетворен, в психологическом плане ребята готовы играть в сборной, а не отбывать номер. Все боялись, что после Шевченко и Воронина у нас уже, наверное, не существует сборной, но футболисты, которые играли, доказали, что сборная есть. При этом им есть к чему стремиться, расти и становиться теми игроками, которыми были Шевченко и Воронин", – сказал он.
В свою очередь наставник сборной Чехии Михал Билек остался доволен ничьей с украинцами.
"Мы играли с очень сильным соперником, потратили много сил в первом тайме, поэтому их не хватило на вторую половину матча. Хотя в конце игры мы имели больше шансов на победу. Это хороший результат для нас", – отметил тренер.
Как ранее писал Главред, первый матч сборной Украины после Евро-2012 – с командой Чехии – закончился нулевой ничьей.
Напомним, матч проходил на "Арене-Львов", полностью заполненной украинскими болельщиками. Сборная Украины всю игру доминировала на поле, однако реализовать свое преимущество так и не смогла, несмотря на множество голевых моментов.
Новости по теме:
Сборные Украины и Чехии сыграли вничью
Андрей Воронин во Львове простился со сборной Украины
Эксперты уверены в победе сборной Украины над чехами