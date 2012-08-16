Блохин доволен игрой с чехами: сборная есть и без Шевченко

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Национальная сборная Украины по футболу в товарищеском матче с Чехией (0:0) доказала, что способна показывать хорошую игру даже после ухода Андрея Шевченко и Андрея Воронина.

Об этом главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин заявил на послематчевой пресс-конференции во Львове 15 августа, сообщает телеканал "Футбол".

"Нам есть над чем работать. Я удовлетворен, в психологическом плане ребята готовы играть в сборной, а не отбывать номер. Все боялись, что после Шевченко и Воронина у нас уже, наверное, не существует сборной, но футболисты, которые играли, доказали, что сборная есть. При этом им есть к чему стремиться, расти и становиться теми игроками, которыми были Шевченко и Воронин", – сказал он.

В свою очередь наставник сборной Чехии Михал Билек остался доволен ничьей с украинцами.

"Мы играли с очень сильным соперником, потратили много сил в первом тайме, поэтому их не хватило на вторую половину матча. Хотя в конце игры мы имели больше шансов на победу. Это хороший результат для нас", – отметил тренер.

Как ранее писал Главред, первый матч сборной Украины после Евро-2012 – с командой Чехии – закончился нулевой ничьей.

Напомним, матч проходил на "Арене-Львов", полностью заполненной украинскими болельщиками. Сборная Украины всю игру доминировала на поле, однако реализовать свое преимущество так и не смогла, несмотря на множество голевых моментов.

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