На Полтавщине маршрутка столкнулась с грузовиком: погиб человек

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В ночь на 16 августа, возле с. Виктория Пирятинского района Полтавской области на автодороге Киев–Харьков произошло столкновение маршрутного такси с грузовым автомобилем. Один человек погиб, еще 13 госпитализированы.

По информации пресс-службы МЧС, ДТП произошло в 00:05 16 августа.

Маршрутное такси, совершавшее рейс Киев–Харьков, перевозило 18 пассажиров.

Сотрудники МЧС с помощью спецоборудования извлекли тело погибшего и оказывали помощь работникам скорой медицинской помощи.

12 человек госпитализированы с различными травмами сложности в Пирятинскую центральную районную больницу и 1 человек – в Гребинковскую центральную районную больницу.



Как выяснилось, в направлении города Харьков двигался автомобиль ТАТА LPT 613/38. Во время выполнения разворота в направлении Киева его догнал в попутном направлении и произвел столкновение автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316, который перевозил пассажиров по маршруту Киев–Харьков.

Как ранее писал Главред, утром 15 августа в Крыму микроавтобус «Рута», совершавший внутригородской рейс в Керчи, вылетел с проезжей части и упал в овраг. Автобус следовал по маршруту № 5 в районе «Верхний Солнечный».

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса двигался на высокой скорости и когда пошел на обгон, не справился с управлением. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где колесом зацепил бордюр. После этого автобус полетел в овраг.

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