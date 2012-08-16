В Одессу заглянула зима: на траве сугробы града

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Днем 15 августа ливень с градом, размером с крупный виноград, продолжавшийся не более 15 минут, покрыл землю слоем льда в несколько сантиметров.
От непогоды пострадали пригородные поселки Чабанка и Фонтанка, сообщает ТСН.
Очевидцы рассказывают, что после обеда погода начала резко портиться – налетели тучи и с неба посыпался град. Кусочки льда летели с неба непрерывно в течение 15 минут и засыпали все на 3-4 см. Волна града была такой мощной, что уничтожила почти все овощи на приусадебных огородах.
А через 5 минут град растаял. К вечеру температура воздуха была +19.
Как ранее писал Главред, за сутки 14-15 августа в Украине местами выпали месячные нормы осадков.
Сильные дожди, вызванные мощным циклоном, привели к затоплению некоторых районов Киева и Днепропетровска.
фото: ru.tsn.ua/
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