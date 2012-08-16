Под Херсоном столкнулись машины: 1 погибший, 8 пострадавших

{1-}

Возле г. Голая Пристань Херсонской области на автодороге Цюрупинск–Скадовск столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб и еще 8 получили травмы разной степени тяжести.

Про информации МЧС автокатастрофа произошла в 23:40 15 августа.

По предварительным данным водитель автомобиля АЗЛК-2140 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ГАЗ-2410. После столкновения «Москвич» съехал в кювет, где перевернулся.



В результате ДТП пассажирка автомобиля АЗЛК-2140 погибла на месте происшествия. Водитель этого автомобиля, его четверо пассажиров и трое пассажиров ГАЗ-2410 с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения. Продолжается следствие.

Как ранее писал Главред, в ночь на 16 августа, возле с. Виктория Пирятинского района Полтавской области на автодороге Киев–Харьков произошло столкновение маршрутного такси с грузовым автомобилем. Один человек погиб, еще 13 госпитализированы.

Маршрутное такси, совершавшее рейс Киев–Полтава, перевозило 18 пассажиров. Обстоятельства происшествия выясняются.

Новости по теме:

На Полтавщине маршрутка столкнулась с грузовиком: погиб человек

В Крыму микроавтобус врезался в автобус: погибла девушка

Под Запорожьем в автобус с россиянами врезалась машина: есть жертвы