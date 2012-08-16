За моральный дух мучителя Оксаны Макар не взяли в армию

В ходе очередного заседания Центрального суда Николаева по делу об изнасиловании и гибели Оксаны Макар, началось рассмотрение характеристик подсудимых.

В ходе заседания, в частности, выяснилось, что у Евгения Краснощека есть отсрочка от армии, предоставленная в связи с тем, что он имеет низкий морально-волевой дух, сообщают Новости-N.

Кроме того, из характеристик следует, что Евгений Краснощек состоял на учете в детской комнате милиции. У него наблюдаются провалы в памяти в случае злоупотребления алкоголем. Также, стало известно, что в 2010 году Краснощек разыскивался милицией как должник по уплате алиментов — тогда его ребенку не было еще 2 лет.

Также в суде сообщили, что Краснощек падал в СИЗО с кровати, отчего получил синяки под глазом, на руках, на теле. Судьи поинтересовались, нету ли у подсудимого сейчас жалоб, например, на падение с кровати. Он ответил, что жалоб у него нет.

Как стало известно, на заседании 16 августа в суде отсутствуют мать девушки Татьяна Суровицкая и адвокат потерпевшей стороны Николай Катеринчук.

В начале заседания было объявлено, что на денежные средства Присяжнюка и Погосяна был наложен арест. После чего преступили к рассмотрению характеристик подсудимых.

Как ранее писал Главред, в ходе судебного заседания 14 августа эксперт Анатолий Чичельницкий заявил, что девушка горела при температуре 300-400 градусов.

Эксперт осматривал 20 марта место происшествия (стройку, где нашли сожженную Оксану Макар) и рассказал суду, что площадь возгорания составила 0,4 кв.м.

Чичельницкий рассказал, что на месте происшествия были найдены фрагменты горения рубероида, тканей, доски. Следы горения позволяют предполагать, что температура горения была 300-400 градусов по Цельсию.

фото: novosti-n.mk.ua

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