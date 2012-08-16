В Крыму при лобовом столкновении машин пострадали немцы, россиянка и украинка

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В ДТП, произошедшем в Сакском районе Крыма пострадали двое граждан Германии, россиянка и украинка.

Как сообщает пресс-служба крымского управления ГАИ, 34-летняя жительница Москвы за рулем Audi 100, двигаясь по автодороге Евпатория–Молочное, совершила обгон, при котором допустила лобовое столкновение с автомобилем Chrysler, за рулем которой находился 35-летний житель немецкого города Гамбург.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих автомобилей, а также 2 пассажиров Chrysler: 25-летний житель Гамбурга и 26-летняя жительница Крыма.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Как ранее писал Главред, возле г. Голая Пристань Херсонской области на автодороге Цюрупинск–Скадовск в 23:40 15 августа столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП один человек погиб и еще 8 получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения.

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