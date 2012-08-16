30 тысяч молодых семей получили жилье с помощью государства

16 августа 2012, 12:56

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству за годы своей деятельности обеспечил жильем 30 тысяч молодых семей. Об этом в ходе пресс-завтрака, который провел портал 3Doma.ua в ІА ЛІГАБізнесІнформ, сообщил председатель правления Фонда Леонид Рисухин.

По его словам, за годы реализации Фондом государственных жилищных программ, в строительную отрасль было инвестировано 3,8 млрд. грн. и построено 1,5 млн. кв. м жилья. 

«Символично, что в этом году Фонд празднует 20-летие деятельности, и в этом же году мы выдаем 30-тысячный кредит на жилье», - отметил Леонид Рисухин.

Что касается реализации Фондом программы льготного молодежного кредитования в 2012 году, то по результатам 7 месяцев этого года, предоставлено 161 льготный кредит молодым семьям на сумму 54,5 млн. грн., и сдано в эксплуатацию 14 объектов. До конца года планируется предоставление льготных кредитов 550 семьям. Кроме того, Фондом обслуживается 8,5 тыс. семей, которые получают компенсацию из государственного бюджета на удешевления процентной ставки по кредитам, полученным в коммерческих банках.

Также, в 2012 году на реализацию программы доступного жилья из государственного бюджету предусмотрено выделение 196,2 млн. грн., за счет которых государственные субсидии смогут получить 1,5 тыс. семей. На данный момент освоено 35 млн. грн, за счет которых уже 287 семей получили государственную поддержку.

По словам Леонида Рисухина, принципиальную роль в развитии государственных жилищных программ в этом году, безусловно, сыграет новая программа ипотеки, которая реализовывается в рамках социальных инициатив Президента. Он напомнил, что во всех регионах Украины Фонд привлечен к реализации данной программы.

Как сообщил Леонид Рисухин, по состоянию на 14 августа заключено 234 договора по удешевлению ипотеки на сумму 55,6 млн. грн. в 22 регионах Украины.

«Хочу отметить, что сама организация и законодательное обеспечение такой масштабной программы – это очень трудоемкий процесс, который был организован Минрегионом и на сегодня практически завершился. Сейчас идет работа по усовершенствованию данного механизма, и нет сомнений, что далее объемы реализации программы будут наращиваться значительно быстрее», - подчеркнул Леонид Рисухин.  

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