Один из насильников Оксаны Макар жалеет, что не донес на другого

В ходе очередного заседания Центрального суда Николаева по делу об изнасиловании и гибели Оксаны Макар стало известно, что обвиняемый Присяжнюк при задержании выразил сожаление, что не остановил Краснощека и не вызвал милицию. Он также признал, что участвовал в сокрытии преступления.

Сведения об этом содержатся в материалах дела, сообщают Новости-N.

Напомним, 16 августа в суде слушаются характеристики подсудимых.

Из характеристик стало известно, что Максим Присяжнюк неоднократно был замечен за распитием спиртных напитков.

В то же время, характеристика Артема Погосяна – полностью положительная. В ней только указывается, что он получил предупреждение от милиции по поводу того, что пил пиво в общественном месте.

Как ранее писал Главред, из характеристики Евгения Краснощека стало известно, что у него есть отсрочка от армии, предоставленная в связи с тем, что он имеет низкий морально-волевой дух.

Кроме того, из характеристик следует, что Евгений Краснощек состоял на учете в детской комнате милиции. У него наблюдаются провалы в памяти в случае злоупотребления алкоголем. Также, стало известно, что в 2010 году Краснощек разыскивался милицией как должник по уплате алиментов — тогда его ребенку не было еще 2 лет.

фото: novosti-n.mk.ua/

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