Генпрокуратуру заинтересовала деятельность сельсовета Лесников

{1-} Генеральная прокуратура Украины намерена провести масштабную проверку деятельности руководства сельсовета села Лесники (Киево-Святошинский район). Основанием послужили обращения граждан в различные государственные службы.

В обращениях указано, что, по решению славы сельсовета Лесников Ольги Сагач, был огражден участок земли по адресу Днепропетровское шоссе, 21–22 километр. Лицам, ранее арендовавшим этот участок земли, в дальнейшей аренде было отказано, их имущество – разрушено или повреждено.

Впоследствии по инициативе Ольги Сагач на этом месте возникли ряды для торговли фруктами, овощами и цветами. Между тем, в ходе проверок было установлено, что торговля ведется с нарушением санитарных и противопожарных норм, продукция часто не проходит соответствующую проверку. Торговцы уклоняются от выплаты налогов, а плата за аренду торговых мест часто взимается наличными и без документального подтверждения, то есть идет напрямую в карманы организаторов рынка.

Сомнения вызывает также правомерность действий Лесниковского сельсовета: по данным Главного управления Госкомзема в Киеве, упомянутый земельный участок находится в черте столицы (Голосеевский район, зона 90, квартал 708).

Саму же Ольгу Сагач связывают с печально известной религиозной организацией «Посольство Божье», которое в свое время возглавлял судимый пастор Сандей Аделаджа.