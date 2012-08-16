Украинские ВУЗы не попали в мировой топ-500 лучших университетов

{1-} В ежегодном Академическом рейтинге университетов мира не оказалось ни одного представителя Украины. Рейтинг из 500 лучших вузов, являющийся одним из самых авторитетных в мире, опубликовал Институт высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун.

В Топ-100 попали вузы из США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Японии, Нидерландов, Израиля, Китая и других стран. Украинские вузы в рейтинге отсутствуют пишет ZN.UA.

Примечательно, что в первой двадцатке лучших университетов мира 17 вузов представляют США, 2 - Великобритания, кроме того, впервые в двадцатку попал японский вуз. Лучшим высшим учебным заведением признан Гарвардский университет (США), далее следуют Стэнфордский университет (США), Массачусетский технологический университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США) и Кембриджский университет (Великобритания).

На постсоветском пространстве лучшим вузом признан Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (80 место) и Cанкт-Петербургский государственный университет (пятая сотня рейтинга). Другие вузы стран СНГ и Балтии в рейтинг не попали.

Топ-20 Академического рейтинга университетов мира:

1. Гарвардский университет, США

2. Стэнфордский университет, США

3. Массачусетский технологический университет, США

4. Калифорнийский университет в Беркли, США

5. Кембриджский университет, Великобритания

6. Калифорнийский технологический университет, США

7. Принстонский университет, США

8. Колумбийский университет, США

9. Чикагский университет, США

10. Оксфордский университет, Великобритания

11. Йельский университет, США

12. Калифорнийский университет, США

13. Корнелльский университет, США

14. Пенсильванский университет, США

15. Калифорнийский университет в Сан-Диего, США

16. Вашингтонский университет, США

17. Университет Джона Хопкинса, США

18. Калифорнийский университет в Сан-Франциско, США

19. Висконсинский университет в Мадисоне, США

20. Токийский университет, Япония

Академический рейтинг университетов мира составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун и включает в себя основные высшие учебные заведения, ранжируемые в соответствии с формулой, которая учитывает: выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (10%); сотрудников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (20 процентов); "часто цитируемых исследователей в 21 категории" (20%); статьи, опубликованные в журналах Nature или Science (20%); индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института научной информации, а также индексы ведущих журналов Arts and Humanities Citation Index (20%), учебные площади университета (10%).

Ранее Главред также сообщал, что Национальный технический университет «Киевский политехнический институт» третий год подряд стал лучшим вузом Украины.

Рейтинг отечественных вузов «Топ-200 Украина» был составлен ЮНЕСКО и Международной экспертной группой (IREG)

На втором месте – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Он является неоспоримым лидером по качеству профессорско-преподавательского состава, по количеству публикаций и по индексу цитирования в наукометрической базе Scopus.

Кроме того, в пятерке лидеров прочно обосновались Харьковский национальный университет имени Каразина (третье место), национальный университет «Киево-Могилянская академия» (четвертое место), Национальный медицинский университет им. А.Богомольца (пятое место).

фото:donbass.ua

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