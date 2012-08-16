Во Львове из-за сообщения о бомбе эвакуировали вокзал

{1-} На железнодорожном вокзале Львова сегодня, 16 августа, из-за сообщения о минировании были эвакуированы 1250 посетителей и сотрудников здания.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Звонок неизвестного, который сообщил о минировании вокзала, поступил в 13:45 на телефон 102.
По информации милиции, злоумышленник звонил с таксофона на улице Городоцкой неподалеку от вокзала.
Были эвакуированы около тысячи пассажиров и 250 сотрудников станции. После тщательного осмотра взрывное устройство на территории вокзала обнаружено не было.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 мая в центре Киева, у станции метро «Почтовая площадь» было обнаружено взрывное устройство, которое обезвредили сотрудники МВД.
Фото: uz.gov.ua
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