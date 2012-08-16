Во Львове из-за сообщения о бомбе эвакуировали вокзал

{1-} На железнодорожном вокзале Львова сегодня, 16 августа, из-за сообщения о минировании были эвакуированы 1250 посетителей и сотрудников здания.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Звонок неизвестного, который сообщил о минировании вокзала, поступил в 13:45 на телефон 102.

По информации милиции, злоумышленник звонил с таксофона на улице Городоцкой неподалеку от вокзала.

Были эвакуированы около тысячи пассажиров и 250 сотрудников станции. После тщательного осмотра взрывное устройство на территории вокзала обнаружено не было.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 22 мая в центре Киева, у станции метро «Почтовая площадь» было обнаружено взрывное устройство, которое обезвредили сотрудники МВД.

Фото: uz.gov.ua

Новости по теме:

В Киеве задержан психопат, который «заминировал» две станции метро

На станции киевского метро искали бомбу

Поезд Херсон-Харьков "заминировали": всех пасажиров эвакуировали

В Киеве заминировали железнодорожный вокзал: идет эвакуация