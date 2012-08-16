СМИ: в Крыму раскрыто зверское убийство двух девочек, арестованы педофилы

{1-} В Севастополе раскрыто зверское убийство двух местных девочек – 10-летней Насти Балябиной и 11-летней Тани Мизиной, расчлененные тела которых были найдены полтора года назад.

В Крым с задачей поставить точку в этом деле направлена группа специалистов Главного следственного управления МВД, сообщил источник сайту «Крым.Комментарии».

Как стало известно, в Севастополе были задержаны два педофила, которых подозревают в убийстве школьниц.

«Они оба севастопольцы, один в возрасте, другой молодой. Задержали педофилов в рамках расследования другого дела, однако в ходе следствия была установлена их связь с этими девочками. У одного из них изъят нож, а экспертиза подтвердила, что именно им были расчленены тела школьниц», - сообщил источник.

В деле Оксаны Макар может появиться новый подозреваемый

По его словам, милиция получила указание не обнародовать данную информацию, пока следствие все тщательно не проверит.

«Собственно, поэтому и были направлены сотрудники из Киева в Севастополь. Они хотят провести все следственные действия, полностью собрать доказательную базу, чтобы не получилось как в прошлый раз – севастопольская милиция несколько раз рапортовала, что дело раскрыто, а в итоге оказывалось, что задержаны были невинные люди, а настоящие преступники все это время оставались на свободе», - сообщил источник.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 4 января 2011 года подружки ушли из дому и не вернулись. Родители обратились в милицию, но поиски были безрезультатными.

29 января девочки были найдены мертвыми в районе заброшенных гаражей. На теле каждой из них обнаружены ножевые ранения. По неофициальной информации, их изнасиловали.

В начале марта 2011 года МВД сообщило о раскрытии убийства детей. 20 июня материалы переданы в Главное следственное управлением МВД.

Однако в декабре стало известно, что единственная подозреваемая в убийстве школьниц – женщина, на брюках которой нашли кровь одной из убитых девочек – была выпущена на свободу из-за недостаточных улик ее причастности к этому делу.

фото: Obozrevatel.com

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