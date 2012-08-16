Соперник Кличко отказался от танка со стразами

{1-} Немецкий боксер-тяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр отклонил идею организаторов боксерского шоу, в рамках которого пройдет его бой Виталием Кличко.

Об этом сообщает Sportbox.Ru

Как известно, организаторы предлагали Чарру выехать на ринг в дизайнерском танке со стразами, который дал бы предупредительный залп в сторону ринга.

Чарр заявил, что в дни, когда в мире – в том числе Сирии – идет война, устраивать такие аттракционы не следует.

«Я всеми силами постараюсь не допустить подобного безобразия!», - сказал Чарр.

Боксер добавил, что, хотя он однажды назвал себя «немецким танком», его привычный псевдоним, под которым он выходит на ринг – Diamond Boy (Бриллиантовый Мальчик).

15 августа в Кельне Чарр провел пресс-конференцию, на которую он привел российского боксера Евгения Орлова по прозвищу Молекула из Ада. Орлов выступил в роли двойника Виталия Кличко. С двойником Чарр провел дуэль взглядов.

После этого немецкий боксер заявил, что намерен победить Кличко, чтобы исполнить свою мечту и заработать денег на встроенную кухню для своей матери.

Напомним, поединок Виталия Кличко и Мануэля Чарра пройдет 8 сентября в Москве на спорткомплексе «Олимпийский». Предполагается, что этот бой станет последним в карьере украинского боксера.

Фото: Facebook Мануэля Чарра

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