Спортивный комментатор Юрий Розанов ушел с НТВ-Плюс на украинское ТВ

{1-} Российский спортивный комментатор Юрий Розанов уходит из телекомпании «НТВ-Плюс» и с 1 сентября 2012 года будет работать в телерадиокомпании «Украина».
Об этом в своем блоге написал главный редактор спортивных каналов «НТВ-Плюс» Василий Уткин.
Украинский канал станет основным местом работы Розанова, а сам он переедет в Киев.
По словам Уткина, Розанов останется сотрудником «НТВ-Плюс», но сотрудничество компании с комментатором будет «пунктирным».
В каком качестве Розанов будет сотрудничать с «НТВ-Плюс», пока не определено.
Уткин пояснил, что украинцы сделали Розанову «предложение, о котором принято говорить, что от такого не отказываются».
При этом, по словам Уткина, финансовая выгода – не единственное основание перехода 51-летнего Розанова на другую работу, а есть и «причины, связанные с семьей и здоровьем».
«Юра считает, что через некоторое время, подлечившись и переключившись, он к нам вернется», - добавил Уткин.
Розанов начал работать спортивным комментатором «НТВ-Плюс» в 1996 году. Изначально он комментировал только хоккей, однако затем стал работать на футбольных матчах и на соревнованиях по другим видам спорта.
Напомним, во время Евро-2012 Розанов вместе с Уткиным работал на украинском телеканале «Футбол», который транслировал поединки чемпионата.
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