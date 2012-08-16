Кличко вошел в пятерку лучших боксеров всех времен

Американский журнал The Ring опубликовал рейтинг боксеров, достигших высочайших вершин как в любительском боксе, так и в профессиональном.

Украинец Владимир Кличко вошел в пятерку лучших боксеров мира, опередив Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда, сообщает boxingnews.com.ua.

{1-}

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мухаммед Али

2. Рой Джонс

3. Рэй Леонард

4. Пернелл Уитакер

5. Владимир Кличко

6. Флойд Мейвезер

7. Леннокс Льюис

8. Джордж Формен

9. Джо Фрейзер

10. Эвандер Холифилд

Отметим, что все боксеры первой десятки рейтинга достигали самых высоких вершин в профессиональном боксе, и семь из десяти также становились олимпийскими чемпионами. Лишь трое боксеров этого рейтинга не смогли стать олимпийскими чемпионами, а довольствовались медалями более низкого качества. Но каждого из них ограбили судьи.

Причем ограбление Флойда Мейвезера в поединке с болгарином Тодоровым выглядит не столь уж и наглым в сравнении с тем беспределом, который устроили судьи в поединке Роя Джонса с корейцем Пар Си Хуном. Ну а то, что Эвандера Холифилда дисквалифицировали буквально ни за что после того, как он чисто нокаутировал новозеландца Кевина Барри, вообще иначе как преступлением назвать нельзя. Но, как видим, и Холфилда, и Джонса, и Мейвезера такая несправедливость вовсе не сломала, и они доказали кто есть кто на профессиональном ринге.

И еще один интересный момент - авторы рейтинга не включили в первую десятку Оскара Де Ла Хойю, который является владельцем журнала, и это хороший знак, ведь он показывает, что Оскар не вмешивается в редакционную политику издания.

Также обращает на себя внимание отсутствие в рейтинге Майка Тайсона.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

Новости по теме:

Кличко будет драться с «Бриллиантовым мальчиком» в Москве

Виталий Кличко будет драться с непобедимым «Бриллиантовым мальчиком»

Виталий Кличко рассказал, сколько боев еще проведет

Виталий Кличко о победе Хэя: в ринге были два лузера