Лондон не намерен штурмовать посольство Эквадора из-за Ассанжа

{1-}Власти Великобритании дали понять, что не намерены штурмовать посольство Эквадора ради захвата находящегося внутри основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского министра иностранных дел Уильяма Хейга.

По словам Хейга, Великобритания готова ждать разрешения ситуации в течение "разумного" периода времени.

При этом Хейг еще раз подчеркнул, что британские власти не позволят Ассанжу покинуть страну и тем самым избежать экстрадиции в Швецию. "Нет никаких законных оснований для того, чтобы мы выпустили его", - сказал Хейг, добавив, что Великобритания не понимает, на каком основании Ассанж оказался под дипломатической защитой, пишет Лента.ру.

16 августа Эквадор объявил о том, что удовлетворил прошение на имя президента и готов предоставить Ассанжу политическое убежище. Глава МИД Эквадора Рикардо Патино комментируя это решение, заявил, что обвинения предъявленные основателю WikiLeaks "смехотворны", так как сводятся к тому, что у Ассанжа "порвался презерватив". В ответ МИД Швеции вызвал посла Эквадора для дачи объяснений.

Днем ранее Великобритания также осудила действия Эквадора и пригрозила снятием со здания посольства этой страны в Лондоне дипломатического статуса, что позволило бы провести силовую операцию по задержанию Ассанжа. Эквадор назвал такой вариант явно враждебным и неприемлемым. К посольству были стянуты силы полиции, туда же вскоре подтянулись и несколько сотен сторонников Ассанжа. Некоторые из манифестантов были задержаны.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть экстрадирован в Швецию, так как там против него было возбуждено дело о преступлениях сексуального характера. Сам Ассанж не признает вины, считая уголовное преследование в свой адрес политическим заказом со стороны Вашингтона. Также Ассанж и его сторонники опасаются, что в случае экстрадиции в Швецию основатель WikiLeaks затем будет передан США. С 19 июня 2012 года Ассанж скрывается от экстрадиции в посольстве Эквадора в Лондоне.

фото: thehindu.com

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