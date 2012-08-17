Жерара Депардье обвинили в избиении автомобилиста

{1-} Парижский автомобилист обратился в прокуратуру с жалобой на французского актера Жерара Депардье, утверждая что тот его избил.

Инцидент, ставший поводом для жалобы, произошел в среду, 15 августа, в центре Парижа, сообщили в прокуратуре. Мотороллер Депардье столкнулся с автомобилем, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам автомобилиста, в ходе перепалки Депардье его ударил. Представители актера пока не комментировали эти обвинения.

Ранее «Главред» сообщал, что Депардье - заядлый мотоциклист, и уже несколько раз попадал в аварии. Так, накануне первого Одесского кинофестиваля он попал в ДТП на мотоцикле и не сможет представить картину «Мамонт»/Mammuth, в которой он сыграл главную роль. Актер позвонил организаторам фестиваля и сообщил, что не сможет приехать, поскольку сломал ногу и попал в больницу.

фото: lb.ua

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