ДТП под Черкассами: грузовик раздавил легковушку, погиб человек

{1-} В четверг, 16 августа, в Черкасской области произошло ДТП, во время которого грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. В результате - один человек погиб и еще трое пострадали.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщается, что ДТП произошло вечером в 20.30 в районе села Шендеровка Корсунь-Шевченковского района.

Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Ранее «Главред» сообщал, что под Белой Церковью Киевской области произошло ДТП, во время которого КамАЗ подмял под себя две легковушки – погибли 6 человек.

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