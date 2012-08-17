ДТП под Черкассами: грузовик раздавил легковушку, погиб человек

{1-} В четверг, 16 августа, в Черкасской области произошло ДТП, во время которого грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой. В результате - один человек погиб и еще трое пострадали.
Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщается, что ДТП произошло вечером в 20.30 в районе села Шендеровка Корсунь-Шевченковского района.
Пострадавшие с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Ранее «Главред» сообщал, что под Белой Церковью Киевской области произошло ДТП, во время которого КамАЗ подмял под себя две легковушки – погибли 6 человек.
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