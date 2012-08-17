{1-} В четверге, 16 августа, в возрасте 76 лет скончался Патриарх Эфиопской православной церкви Абуна Павел, сообщили в МИД страны.

В течение нескольких недель перед смертью глава церкви проходил курс лечения от болезни, название которой не уточняется, сообщает «Интерфакс-Украина».

Абуна Павел возглавлял Эфиопскую православную церковь в течение 20 лет. Православие в Эфиопии исповедуют 40 млн человек, или половина населения страны.

Он стал патриархом в 1992 году после падения коммунистического режима Менгисту Хайле Мариама, за время которого он провел годы в тюрьме и ссылке.

Ожидается, что детали его похорон будут согласованы на экстренной встрече в пятницу, 17 августа.

Ранее «Главред» сообщал, что 14 августа скончался Гарри Гаррисон, всемирно известный американский писатель-фантаст, которому было 87 лет.

фото: pravoslavie.ru

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