Похитителям одесситки «светит» сразу три статьи

Стали известны подробности недавнего похищения одесситки, машину которой два бандита угнали, а саму женщину связали и везли в Затоку. Оказалось, что потерпевшую везли в курортный поселок для того, чтобы утопить. Теперь им светит сразу три статьи Уголовного кодекса.

В результате гонок автомобиля ГАИ и угнанного Mitsubishi L200 иномарка перевернулась. Двое мужчин-злоумышленников попытались сбежать с места происшествия, бросив в авто избитую до полусознания связанную владелицу машины, сообщает ТСН.

Гаишники задержали обоих преступников. Один из них пытался сбежать даже несмотря на травмы, полученные при переворачивании машины.

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Мужчины перед тем ограбили женщину-владелицу машины. А чтобы она не узнала их и не сообщила милицию, решили ее убить. Когда патруль ГАИ начал преследование авто, злоумышленники как раз направлялись топить свою жертву в море. Таким образом, стражи порядка спасли женщине жизнь.

«Избита вся. Лицо побито, сзади руки связанные», - вспоминает увиденную жертву похитителй инспектор ДПС отделения ГАИ Ильичевска Константин Кондратенко.

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«Женщина сначала не могла говорить, до приезда «скорой». Потом, когда ей сделали укол, она рассказала, что они днем у нее работали, она их наняла для домашних работ», - рассказал напарник, инспектор ДПС Александр Ткаченко.

По факту преступления возбуждено уголовное дело сразу по трем статьями. «Завладели имуществом на сумму около 10 тысяч гривен, после чего автомобилем, похитили ее с целью последующего убийства», - перечислил совершенные преступления и.о.руководителя следственного отделения Овидиопольского РО милиции Сергей Вагнер.

Гаишников, ставших случайными спасителями жертвы, руководство пообещало наградить – за мужество во время задержания особо опасных преступников.

Ранее «Главред» сообщал, что хозяйка наняла двух парней убрать земельный участок возле ее дома. А вечером они залезли в окно ее жилища. Избили, связали жертву и хотели вывезти в Затоку, чтобы там убить. При этом воры унесли 200 долларов, 365 евро и золотые украшения. Когда они двигались в сторону Белгорода, на их пути возник патруль ГАИ.

видео: tsn.ua

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