Завтра на западе Украины дождь, на востоке - жара

27 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +29...+31 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, дождь, местами сильный, гроза, кое-где град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса. В Карпатах дождь, местами очень сильный, гроза, град, шквалы 17-22 м/с, температура ночью +8...+13 градусов, днем +11...+16 градусов. На курортах карпатского региона дождь, местами сильный, гроза, град, шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха в Моршине ночью +13...+15 градусов, днем +17...+19 градусов; в Трускавце ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20 градусов; в Сваляве ночью +13...+15 градусов, днем +19...+21 градус. На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +28...+33 градуса. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34 градуса. На востоке Украины малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +34...+39 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +32...+37 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +30...+35 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33 градуса. 26 июля температура воды в Черном и Азовском морях +26...+27 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.