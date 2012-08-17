После суда над Луценко Кармазину вызвали "неотложку"

{1-} После вынесения приговора Печерским райсудом Киева экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, по которому он получил 2 года тюрьмы, нардепу нунсовцу Юрию Кармазину, присутствовавшему на заседании, стало плохо в зале суда.

Об этом журналистам заявила пресс-секретарь партии «Народная самооборона» Лариса Сарган, сообщает НБН.

Напомним, что после оглашения приговора Луценко прокурор Виктор Клименко заявил, что у Луценко больше нет оснований находиться в СИЗО, он будет этапирован в колонию.

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Проходившие по этому делу бывшие сотрудники милиции Владимир Тарасенко и Олег Павленов отделались штрафами.

Также напомним, что Луценко будет содержаться в специальном учреждении для осужденных бывших правоохранителей в Черниговской области на равных условиях с остальными заключенными, о чем заявил глава Государственной пенитенциарной службы Украины Александр Лисицков.

Ранее же экс-министр заявлял: «Меня уже ждет отгороженная зона в зоне, куда я скоро поеду».

фото: karmazin.org.ua

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