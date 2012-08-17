Жена Луценко уже собрала ему вещи

{1-} После вынесения приговора Печерским райсудом Киева экс-министру внутренних дел Юрию Луценко, по которому он получил 2 года тюрьмы, его супруга Ирина заявила, что уже собрала вещи.

«Мы готовы. Сумки собраны. Для нас это не будет неожиданностью. Я думаю, там тоже есть нормальные люди и нормальные милиционеры», - сказала Ирина Луценко.

Также напомним, что защита Луценко заявила, что намерена подавать апелляцию на решение суда. «Этот приговор, вынесенный в отношении Луценко, незаконен», - сказал адвокат Алексей Баганец и подчеркнул, что решение суда не основывается на материалах уголовного дела и нормах законодательства.

По словам адвоката, Луценко выйдет на свободу 26 декабря 2014 года, если высшие судебные инстанции оставят в силе приговор по первому делу.

фото: kontrakty.ua

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