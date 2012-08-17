АК«Инжениринг» подсчитывает убытки,причиненные сотрудничеством с государством

17 августа 2012, 10:46

Вокруг государственных заказов всегда ходили слухи. Слухи, зачастую инициированные конкурентами и теми,  кто «краник» открывал и средства бюджетные разливал.  А когда вышеупомянутые «сливают» соперников и исполнителей, работники пера с удовольствием на этом зарабатывают.

Крупнейшие казенные контракты, как правило, без неприятных последствий не обходятся. Прошла эйфория от фейерверков - настало время народной забавы «Кто не спрятался – мы не виноваты».  Как результат - вопрос о средствах, потраченных на большую стройку Евро 2012,  по сей день не теряет актуальности для украинских журналистов.

В реконструкции НСК «Олимпийский» участвовали два генподрядчика: «Киевгорстрой» и ООО «Завод Мастер-Профи Украина», а подготовку к Евро 2012 курировало Национальное агентство, возгляемое Министром инфраструктуры Украины Борисом Колесниковым.

Во время очередной проверки, оргкомитетом УЕФА был выявлен сбой сроков сдачи НСК «Олимпийский». Тогда Колесников решил – необходимо привлечь дополнительного генподрядчика.

Выбор подрядчика был основан на 10-летнем профессиональном опыте и качестве реализованных масштабных проектов, среди которых - спортивные объекты.

Так, на основании официального решения Национального  агентства, строительная компания АК «Инжениринг» получила заказ без проведения тендера, длительная процедура которого могла сорвать официальное открытие столь важного мероприятия как Евро.

АК «Инжениринг» был поставлен ряд горящих задач и озвучен бюджет, в рамки которого необходимо уложиться, без ущерба для качества работ.

Едва закончилась стройка АК «Инжениринг» был обвинен в хищениях крупного размера, СМИ неоднократно упоминают уголовные дела, связанные с работой компании по реконструкции НСК «Олимпийский» , не забывая предположить наявность  личных отношений господина Колесникова со счастливым участником стройки века, руководителем АК «Инжениринг» - Владимиром  Артюхом.

Информация официально не подтверждена и, по сути, является выгодным громоотводом от основных борцов за денежные знаки.

Между тем, cтроительная компания АК «Инжениринг», имеющая 10-летнюю историю безупречной профессиональной деятельности,  сегодня  подсчитывает убытки, причиненные «шлейфом» сотрудничества с государством.

В то время, как Борис Колесников заявляет СМИ о своей дальнейшей успешной деятельности в области строительства объектов спортивного назначения в будущем, 2013 году.

Так уж сложилось, что в нашем информационном поле слухи играют такую значительную роль, что о последствиях, для назначенных виноватыми, за счет которых проворовавшиеся чиновники будут решать свои финансовые проблемы, горе-писатели не задумываются.  Главное, чтобы у журналистов работа была, у СМИ рейтинг, а чиновники, как обычно – на коне и в белом

Обратили бы внимание на современную национальную гордость – НСК «Олимпийский», а также на сохраненную репутацию перед УЕФА и европейской общественностью.

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