FEMEN спилили крест в центре Киева в знак солидарности с Pussy Riot

Активистки женского движения FEMEN спилили бензопилой и повалили поклонный крест в центре Киева недалеко от Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец).

«В день вынесения приговора женское движение FEMEN высказывает поддержку и уважение своим российским коллегам из группы Pussy Riot. В знак солидарности с жертвами кремлевско-поповского режима FEMENки свалили поклонный крест…» – заявили они «Интерфакс-Украина».

Ранее «Главред» сообщал, что солидарность в Pussy Riot уже выразили певец Сергей Лазарев, мэр столицы Исландии – Рейкьявика, а также американская певица Мадонна.

Такжде напомним, что одной из последних акций обнаженных FEMEN была атака на патриарха Московского Кирилла, прилетевшего в Киев.

Фото: facebook Svitlana Rogovska

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