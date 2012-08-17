Суд над днепропетровскими террористами будет открытым

{1-}

Четырем «днепропетровским террористам», арестованным по подозрению в совершении серии взрывов 27 апреля в Днепропетровске, предъявлено обвинение. Вскоре дело будет передано в суд.

Об этом на сессии Днепропетровского областного совета 17 августа сообщила прокурор области Наталия Марчук, сообщает УНИАН.

«Дело будет слушаться в открытом судебном заседании», - уточнила Марчук.

Как ранее писал Главред, дело о взрывах насчитывает более 70 томов материалов. Одним из самых весомых доказательств, по мнению следствия, является экспертиза видеофиксации различных объектов, сделанные камерами наблюдения рядом с местами взрывов. На кадрах видно, кто именно закладывает взрывные устройства — это обвиняемые по данному делу, главные исполнители (Виктор Сукачев и Виталий Федоряк. — Ред.)

Напомним, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, во время которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей. Все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»), которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля и сообщил, что взрывы были организованы с корыстной целью.

По его словам, после взрывов злоумышленники требовали деньги – через СМС и Интернет, «угрожая новыми взрывами и человеческими жертвами, в частности с детьми».

«Злоумышленники требовали сумму в долларах из расчета 10 центов за каждого жителя Украины. Таким образом была подсчитана общая сумма – 4,5 млн долларов», - сообщил на пресс-конференции председатель СБУ Игорь Калинин.

фото: most-dnepr.info

Новости по теме:

Днепропетровских террористов сняли на видео во время закладки бомбы

Теракты в Днепропетровске раскрыты: главные подробности

Дело о взрывах в Днепропетровске раскрыто - Пшонка