В Желтых Водах бульдог загрыз младенца

{1-} В четверг, 16 августа, в Желтых Водах Днепропетровской области произошло ЧП - американский бульдог загрыз младенца – мальчика 2011 года рождения.

Об этом со ссылкой на ОСО ГУ МВДУ в Днепропетровской области. сообщает УНИАН.

По информации пресс-служба, мальчик находился у бабушки. «Когда женщина переводила из одной комнаты в другую свою собаку породы американский бульдог, животное набросилось и искусало ребенка», - отмечается в сообщении.

В 17.30 того же дня в реанимационном отделении городской больницы мальчик умер от многочисленных ран головы.

Ранее «Главред» сообщал, что похожая трагедия случилась в Винницкой области – 8 июля в Гайсине мать оставила без присмотра 2-летнюю дочку, которую загрызла собака. Теперь матери грозит 8 лет тюрьмы.

Оказалось, что 23-летняя жительница одного из сел с девочкой приехала на свидание к мужчине, который работал охранником. Оставив дочь в помещении сторожевой охраны, женщина проводила время вместе с любовником на территории предприятия. Девочка уснула, но среди ночи проснулась и, не найдя мамы, испугалась и начала плакать. Ребенок звал мать, толкал дверь. На детский крик в помещение забежал сторожевой пес и набросился на девочку ...

фото: zoonoz.ru

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