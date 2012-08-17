В Крыму погибли двое россиян, вылетев со скалы на квадроцикле

{1-} В Черноморском районе Крыма в результате падения со скалы квадроцикла погибло двое россиян.

В четверг в 18.00 водитель квадроцикла "SPID GEAR FORSE", гражданин РФ, житель Твери, 1987 г.р., двигаясь по грунтовой дороге на берегу моря возле села Оленевка в направлении урочища Джангуль, по неизвестным причинам выехал за пределы проезжей части влево и упал со скалы высотой 30 м на берег моря. Об этом сообщают пресс-службы ГАИ Крыма и Главного территориального управления МинЧС Украины в автономии.

В результате падения водитель квадроцикла и его пассажирка, гражданка России, жительница Твери, 1988 г.р., от полученных травм погибли на месте.

Из-за наступления темного времени суток и тяжело доступного места падения квадроцикла тела погибших россиян были подняты спасателями МЧС только утром в пятницу.

За последние 30 дней это уже третий случай падения квадроцикла и гибели людей в этом месте.

Ранее Главред также сообщал, что 19 июля, возле маяка в селе Оленевка со скалы высотой 13 м упал квадроцикл с двумя людьми. Гражданка России, жительница Санкт-Петербурга 1967 г.р. находясь за рулем квадроцикла вместе с пассажиром 1962 г.р. допустила съезд со скалы.

В результате падения россиянка от полученных травм погибла на месте. Мужчина был доставлен в Черноморскую центральную районную больницу с диагнозом – перелом правого предплечья.

Кроме того, 29 июля возле маяка в с. Оленевка со скалы высотой 25 м упал квадроцикл с двумя людьми. Гражданин России, житель Санкт-Петербурга, 1961 г.р., во время катания на квадроцикле не справился с управлением и вместе с пассажиром, мальчиком, жителем Донецкой области, 2006 г.р., допустил съезд со скалы.

В результате падения россиянин от полученных травм погиб на месте. Мальчику медицинская помощь была оказана на месте, в стационарном лечении он не нуждался.

Фото: vopros.ua

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