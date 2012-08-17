На выходных в Украине будет чуть мокро и прохладно

{1-} В субботу, 18 августа, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +22...+24 градуса.

Об этом «Українським Новинам» сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5...+10 градусов, днем +12...+17 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, на побережье Крыма до +21 градуса, днем +23...+28 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26 градусов.

17 августа температура воды в Черном и Азовском морях +22...+26 градусов, в районе Бердянска +28 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

фото: rulez-t.info

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