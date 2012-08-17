В Алчевске рабочие отравились доменным газом: 2 погибли, 3 – в реанимации

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При проведении ремонтных работ в доменом цеху предприятия «Алчевский металлургический комбинат» произошла утечка доменного газа. Пятеро рабочих, проводивших ремонт, получили отравление. Двое из них скончались, а трое в тяжелом состоянии госпитализированы в отделение реанимации

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о просшествии поступило в Главное территориальное управление МЧС в Луганской области 17 августа в 10.09.

Как выяснилось, на территории предприятия «Алчевский металлургический комбинат» в доменом цеху в складе холодного чугуна, при проведении ремонтных работ задвижки слива конденсата №10 на трубе диаметром 80 мм, возник утечка доменного газа.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются, ведется следствие.

Событие на технологический процесс комбината не повлияло.

На месте происшествия работала группа МЧС в Луганской области.

Как ранее писал Главред, 7 августа в Запорожской области четыре человека утонули в выгребной яме животноводческого комплекса.

Трагедия произошла около 9.30. Об этом со ссылкой на прокуратуру Запорожской области сообщает «Интерфакс-Украина».

«По предварительным данным, во вторник утром в животноводческом комплексе возникли проблемы с насосом в резервуаре выгребной ямы. Один из сотрудников спустился вниз без противогаза, из-за высокой концентрации паров аммиака потерял сознание. Пытаясь его спасти, в выгребную яму по очереди свалились еще трое работников», - сообщили в правоохранительных органах.

фото: photogoroda.com

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