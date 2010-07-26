Последним погибшим в Дуйсбурге стал сам фестиваль «Парад любви»

В результате давки во время музыкального фестиваля «Парад любви» в городе Дуйсбург в субботу погибли 19 человек, больше трехсот ранены, напоминает «Немецкая волна». Как отмечают эксперты, уже сейчас очевидны огромные недостатки в организации мер безопасности праздника. В разрешении местной власти на проведение фестиваля, по информации издания Spiegel online, идет речь о 250 тысячах человек как максимальном количестве участников. В то же время организаторы непосредственно перед трагедией хвастались, что на празднование в Дуйсбург приехали более миллиона людей. Сейчас же в оргкомитете отказываются назвать количество гостей, ссылаясь на продолжающееся следствие. Единственная цифра, которую назвали на пресс-конференции представители полиции, - около 105 тысяч гостей состоянием на 14:00 (незадолго до трагедии) прибыло на место праздника региональными поездами. Как сообщил мэр Дуйсбурга Адольф Зауерланд, территория заброшенного вокзала, который раньше использовался для перегрузки товарных поездов, может вместить свыше трехсот тысяч лиц. Хотя, как утверждает бургомистр, территория не была заполнена доверху. Зато в печати называют цифру свыше миллиона человек. Такого количества ожидали и в оргкомитете. В субботу утром представители дуйсбурзькой полиции обнародовали прогноз, согласно которому на «Параде любви» должны были прибыть до 1,4 миллионов гостей. По информации Spiegel Online, городские чиновники выдали разрешение на проведение массового мероприятия, освободив организаторов от выполнения ряда ключевых требований безопасности. В частности, с согласия власти города пути для эвакуации людей из территории праздника не имели необходимой ширины. В то же время, организаторы и власть отказались от концепции безопасности, предложенной совместно полицией и пожарниками. Критики также обвиняют мэра Дуйсбурга Адольфа Зауерланда в стремлении любой ценой провести престижное мероприятие, которое было приурочено к широкой программе «культурной столицы Европы». В этом году эта честь выпала именно Рурский области. По мнению председателя немецкого профсоюза полиции Райнера Вендта, от начала было понятно, что «Парад любви» Дуйсбургу «не по зубам». Вендт называет концепцию безопасности праздника явно непутевой. «Даже если допустить, что тоннель, через который основная масса гостей попадала на территорию праздника, имеет достаточную ширину, то называть это достаточным для безопасности неможно. Ведь абсолютно не было учтено, что во внештатной ситуации толпа ведет себя непредсказуемо, иррационально», - заметил Вендт. По его мнению, в действиях организаторов есть явные признаки халатности. Между тем председатель оргкомитета «Парада любви» Райнер Шаллер сообщил, что популярный праздник прекращает свое существование. «Парад любви» всегда был мирным и радостным праздником. Ужасные события субботы навсегда будут лежать тенью на нем. Из уважения к жертвам трагедии в Дуйсбурге мы не сможем в будущем проводить свято. Это конец «Парада любви», - отметил Шаллер на пресс-конференции.