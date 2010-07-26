Последним погибшим в Дуйсбурге стал сам фестиваль «Парад любви»

26 июля 2010, 15:38

В результате давки во время музыкального фестиваля «Парад любви» в городе Дуйсбург в субботу погибли 19 человек, больше трехсот ранены, напоминает «Немецкая волна». Как отмечают эксперты, уже сейчас очевидны огромные недостатки в организации мер безопасности праздника. В разрешении местной власти на проведение фестиваля, по информации издания Spiegel online, идет речь о 250 тысячах человек как максимальном количестве участников. В то же время организаторы непосредственно перед трагедией хвастались, что на празднование в Дуйсбург приехали более миллиона людей. Сейчас же в оргкомитете отказываются назвать количество гостей, ссылаясь на продолжающееся следствие. Единственная цифра, которую назвали на пресс-конференции представители полиции, - около 105 тысяч гостей состоянием на 14:00 (незадолго до трагедии) прибыло на место праздника региональными поездами. Как сообщил мэр Дуйсбурга Адольф Зауерланд, территория заброшенного вокзала, который раньше использовался для перегрузки товарных поездов, может вместить свыше трехсот тысяч лиц. Хотя, как утверждает бургомистр, территория не была заполнена доверху. Зато в печати называют цифру свыше миллиона человек. Такого количества ожидали и в оргкомитете. В субботу утром представители дуйсбурзькой полиции обнародовали прогноз, согласно которому на «Параде любви» должны были прибыть до 1,4 миллионов гостей. По информации Spiegel Online, городские чиновники выдали разрешение на проведение массового мероприятия, освободив организаторов от выполнения ряда ключевых требований безопасности. В частности, с согласия власти города пути для эвакуации людей из территории праздника не имели необходимой ширины. В то же время, организаторы и власть отказались от концепции безопасности, предложенной совместно полицией и пожарниками. Критики также обвиняют мэра Дуйсбурга Адольфа Зауерланда в стремлении любой ценой провести престижное мероприятие, которое было приурочено к широкой программе «культурной столицы Европы». В этом году эта честь выпала именно Рурский области. По мнению председателя немецкого профсоюза полиции Райнера Вендта, от начала было понятно, что «Парад любви» Дуйсбургу «не по зубам». Вендт называет концепцию безопасности праздника явно непутевой. «Даже если допустить, что тоннель, через который основная масса гостей попадала на территорию праздника, имеет достаточную ширину, то называть это достаточным для безопасности неможно. Ведь абсолютно не было учтено, что во внештатной ситуации толпа ведет себя непредсказуемо, иррационально», - заметил Вендт. По его мнению, в действиях организаторов есть явные признаки халатности. Между тем председатель оргкомитета «Парада любви» Райнер Шаллер сообщил, что популярный праздник прекращает свое существование. «Парад любви» всегда был мирным и радостным праздником. Ужасные события субботы навсегда будут лежать тенью на нем. Из уважения к жертвам трагедии в Дуйсбурге мы не сможем в будущем проводить свято. Это конец «Парада любви», - отметил Шаллер на пресс-конференции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну" Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять