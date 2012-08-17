Азаров предложил украинским олимпийцам поучиться у Ямайки

{1-} Украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украине стоит поучиться в развитии олимпийского спорта у других стран, в частности у Ямайки.

Об этом он сказал во время встречи с призерами ХХХ Олимпийских игр.

«Маленькая Ямайка, а смотрите, сколько дала олимпийских рекордсменов… Давайте поучимся у них, посмотрим какая у них подготовка, и сделаем не хуже», – сказал Азаров.

Он развил свою мысль, посоветовав, что Украине необходимо «поучиться всему хорошему, что есть у других стран и сделать не хуже, а лучше».

Ранее «Главред» сообщал, что Украина в медальном зачете на Олимпиаде заняла 14 место, завоевав 20 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых. Ямайка – только 18-е, завоевав 12 наград (4-4-4).

Напомним, что Азаров обвинил украинскую оппозицию в малом количестве олимпийских медалей, заявив, что кампания оппозиции по дискредитации Украины в мире повлияла на отношение судей к украинским спортсменам на Олимпиаде.

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