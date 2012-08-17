В Крыму арестован мэр-взяточник, выколовший на допросе глаз

{1-} Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении мэра Инкермана Валерия Коноплева, который на допросе пытался выколоть себе глаз.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Согласно решению суда, арестованный мэр будет содержаться в СИЗО № 15 Симферополя.

Ранее «Главред» сообщал, что 13 августа Копоплев, занимавший пост городского головы Инкермана, был задержан во время получения взятки в сумме 20 тысяч долларов и 100 тысяч гривен. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Также напомним, что на допросе в УБОП Коноплев схватил шариковую ручку и ткнул себе в глаз. На место происшествия были вызваны врачи, оказавшие Коноплеву первую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает,

фото: с личной страницы «ВКонтакте»

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