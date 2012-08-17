УПЦ МП осудила акцию FEMENисток, спиливших поклонный крест

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В Украинской православной церкви Московского патриархата осудили акцию движения FEMEN в центре Киева и призвали СМИ и общественность не уделять таким акциям должного внимания.

"Очевидно, что женщины пошли дальше путем богохульства и кощунства, но Церковь своего отношения к ним не изменит. А общество и СМИ мы призываем к игнорированию этих акций. Таким образом, их организаторы не достигнут своих целей", - сказал пресс-секретарь митрополита Владимира, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП протоиерей Георгий (Коваленко), сообщает ТСН.

Он напомнил, что инцидент со спиливанием поклонного креста неподалеку от Майдана Независимости - не первая "антирелигиозная и антицерковная акция участниц FEMEN, и позиция Церкви остается к ним неизменной".

Как ранее писал Главред, 17 августа активистки движения FEMEN бензопилой спилили поклонный крест над Майданом Независимости в Киеве, поставленный в память жертв коммунистический репрессий. Таким образом они выразили свою поддержку россиянкам из панк-группы Pussy Riot, которым в пятницу должны вынести приговор за скандальный панк-молебен в храме.

Милиция возбудила уголовное дело по факту сноса креста. Дело возбуждено по статье хулиганство.

фото: femen.livejournal.com

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