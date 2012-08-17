В Крыму автобус врезался в грузовик: 1 погибший и 7 пострадавших

{1-} В Симферопольском районе Крыма в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком на подъеме на Ангарский перевал на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта 1 человек погиб и 7 получили травмы, среди них 7-летний ребенок.

ДТП произошло около полудня в районе села Перевальное сообщает пресс-служба Главного территориального управления МинЧС Украины в Крыму.

Автобус "Эталон", в котором находились 29 человек, в том числе водитель, двигаясь в направлении Алушты, въехал в груженный щебнем полуприцеп грузового автомобиля "MAN", стоявший на обочине в попутном направлении.

К месту ДТП немедленно был направлен аварийно-спасательный автомобиль и мобильно-оперативная группа службы гражданской защиты Алушты, 4 автомобиля скорой медицинской помощи и подразделения ГАИ.

До приезда медиков основная часть пассажиров уже покинула автобус. Помощь сотрудников МинЧС потребовалась для деблокации 30-летнего симферопольца. При помощи немеханизированного инструмента потерпевшего освободили и сотрудникам скорой помощи. С диагнозом: сочетанная политравма, отрыв правой и левой голени, перелом правого бедра, перелом обеих предплечий, черепно-мозговая травма, перелом нижней челюсти, ушиб грудной клетки, пневмоторакс, шок 4 степени мужчина был доставлен в больницу. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Кроме того, в состоянии средней степени тяжести в Алуштинскую городскую больницу были доставлены 7 пассажиров автобуса, среди них 7-летний ребенок. Гражданство пострадавших и их диагнозы устанавливаются.

На месте происшествия работает ГАИ. Причину ДТП устанавливают эксперты.

Ранее Главред также сообщал, что 16 августа в Киеве на бульваре Перова в грузовик ГАЗ-53 врезался в маршрутное такси №498.

По словам инспекторов ГАИ, маршрутка была полна пассажиров и на данный момент двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: crimea.mns.gov.ua

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